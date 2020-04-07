Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась к живущим в стране иностранцам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана обратилась к иностранцам, проживающим в стране.

Как сообщили во вторник Trend в Госслужбе, подготовлена видеоинструкция для иностранцев и лиц без гражданства, чтобы они могли без усилий определить соответствующий номер документа, который нужно отправить посредством SMS на номер 8103 для получения разрешения на выход из дома.

При возникновении вопросов круглосуточно можно обратиться в call-center по номеру (012) 919.

Ниже приведены ссылки для ознакомления с видеоинструкцией:

1. на азербайджанском языке: https://youtu.be/VX8z7K8b7zA

2. с титрами на русском языке: https://youtu.be/dvwyzCxmDt0

3. с титрами на английском языке: https://youtu.be/IQXN1NK8qmU.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничения на передвижение.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Текст: Турал Гараджаев)