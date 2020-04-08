Полиция Баку вновь предупредила граждан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер, проводимых азербайджанским государством по пресечению широкого распространения коронавирусной инфекции, требуется, чтобы люди оставались в своих домах и квартирах.

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции г. Баку (ГУПБ), передает в среду Trend.

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск проверяют пешеходов, а также водителей и пассажиров транспортных средств на предмет наличия соответствующего разрешения. В отношении тех, кто не имеет разрешения на передвижение по городу в условиях карантина, принимаются меры в соответствии с законодательством.

«Призываем граждан проявлять сдержанность и понимание в этих условиях, соблюдать правила самоизоляции с целью поддержки карантинных мероприятий», - говорится в обращении ГУПБ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)