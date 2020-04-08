Ибрагим Мамедов: Правила карантина нарушаются даже после введения системы выдачи разрешений (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Некоторыми жителями Азербайджана правила особого карантинного режима нарушаются даже после того, как 5 апреля была введена система выдачи разрешений.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, за прошедший день были предприняты административные меры в отношении 3 073 граждан.

«12 человек были арестованы, была обнаружена работа двух предприятий общественного питания, два человека были арестованы по одному уголовному делу, один человек был арестован за публикацию ложной информации в социальных сетях, а один человек был привлечен к административной ответственности. Два человека были арестованы за продажу журналистских карточек. Были приняты меры в связи со следующими нарушениями: по ложным звонкам, ложным сообщениям, фальсификации разрешений. Отмечается много случаев незаконной выдачи разрешений. Даже правительственным учреждениям, которым было разрешено работать, было поручено продолжить деятельность, задействовав только 30 процентов своих сотрудников»,- отметил он.