Названо число лиц, законно работающих в сфере грузовых перевозок автотранспортом в период карантина

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения случаев злоупотреблений в период особого карантинного режима Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий в соответствии с требованиями законодательства представила соответствующую информацию о юридических и физических лицах, которые могут оформить свою деятельность на портале icaze.e-gov.az путем получения так называемого "знака отличия", сообщили Trend в Государственной службе автомобильного транспорта.

Согласно информации, в настоящее время на портале размещены сведения о 1530 лицах, законно работающих в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Отметим, что согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров от 31 марта "О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции" на территории Азербайджана, одним из разрешенных направлений деятельности на территории страны является грузоперевозки автомобильным транспортом.