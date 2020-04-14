Баку в топ-3 самых танцующих городов СНГ

БАКУ/Trend - Столица Азербайджана вошла в топ-3 самых танцующих городов СНГ, об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

Турстат представил рейтинг танцующих городов СНГ по занятиям танцами, включая онлайн-танцы и танцы в социальных сетях.

Список подготовлен к Всемирному дню рок-н-ролла, отмечаемому 13 апреля в честь релиза песни Билла Хейли Rock Around the Clock в 1954 году.

Помимо Баку в топ-5 самых танцующих городов СНГ входят Минск в Беларуси, Алматы в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане.

Рейтинг составлен по результатам исследования предложений онлайн-танцев в поисковиках.