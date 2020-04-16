В Азербайджане стартует проект REACT-C19 по мерам борьбы с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ /Trend / - По инициативе ВОЗ и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию,TƏBİB и минздрава стартует проект REACT-C19 для усиления основных навыков в связи с мерами борьбы с коронавирусом COVID-19 в больницах в регионах Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Выступая на презентации проекта, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы сказал, что в проекте участвуют 19 азербайджанских врачей, работающих в Турции.

Проект нацелен на то, чтобы развить основные навыки в связи с COVID-19 в региональных больницах для лечения инфицированных больных.

В рамках проекта в региональных больницах планируется применение системы «триаж», налаживание систем реанимации, создание необходимых систем для медперсонала больниц и проведение тренингов по их продолжительному использованию, создание в больницах онлайн, мобильных и цифровых технологий для поддержки кадров, которые прошли тренинги.