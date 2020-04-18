В Баку проводится дезинфекция более 150 основных улиц и проспектов
БАКУ /Trend/ - В Баку проводится дезинфекция более 150 основных улиц и проспектов.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку, в целях дальнейшего усиления мер по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) принимаются дополнительные усиленные меры во всех районах столицы.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству
Президент Ильхам Алиев: В течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что продление карантинного режима является единственно верным решением
Президент Ильхам Алиев: В период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией
Вугар Байрамов: Подготовленный социальный пакет служит укреплению социальных гарантий незанятых граждан
Муса Гулиев: Работа, проделанная в период особого режима карантина, направлена на защиту занятости населения
Эльшад Мамедов: Антикризисная программа Азербайджана нацелена на минимизацию внешних рисков и обеспечение социального благосостояния граждан
В Азербайджане выявлено еще 57 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 68 человек – Оперативный штаб
Гражданину не требуется личный номер телефона для регистрации в качестве безработного - минтруда Азербайджана
Утверждено приложение к Соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Сербии
Граждане Азербайджана не будут привлекаться к уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства
Если у нас ситуация лучше – это вовсе не означает, что можем расслабиться – народный артист Самир Джафаров
Расширено число случаев предоставления разрешения на временное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики между Азербайджаном и Россией