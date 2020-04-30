Эксперт Аршад Гусейнов о компенсациях для пострадавших во время ДТП

Общество 30 апреля 2020 10:06 (UTC+04:00)
Эксперт Аршад Гусейнов о компенсациях для пострадавших во время ДТП

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане поступают жалобы от пассажиров на то, что они не могут получить компенсации за ущерб, причиненный во время ДТП с участием автобуса. Законодательством предусмотрены правила, связанные с этим, сказал в четверг Trend эксперт Аршад Гусейнов.

«Во-первых, у автобуса обязательно должно быть обязательное страхование, которое покрывает ущерб от ДТП. Компенсацию пострадавшим пассажирам должна выплачивать компания, которая застраховала это транспортное средство», - сказал юрист.

Эксперт отметил, что страховая выплата ограничена: «Согласно законодательству, верхний предел компенсации за материальный ущерб - 5 тысяч манатов. За ущерб, нанесенный здоровью, выплата не может превышать 50 тысяч манатов, с условием не более 5 тысяч на человека. То есть, если пострадало или скончалось большое количество людей, то страховая компания не выплатит больше 50 тысяч манатов. 5 тысяч манатов выплачиваются тогда, когда наступил смертельный исход, и, соответственно, меньше, если человек остался жив. К примеру, страховая выплата на одного человека с первой группой инвалидности - 4 тысячи манатов. Если человек, получив тяжелые телесные повреждения, выздоровел, то страховая выплата составит всего 1500 манатов. Если лечение превысило 1500 манатов, то оставшаяся часть в соответствии с Гражданским кодексом должна требоваться от стороны, нанесшей ущерб, то есть, от водителя или владельца транспортного средства».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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