В Азербайджане продлен срок приостановки процесса обучения в учебных заведениях
БАКУ/Trend/ - Срок приостановки процесса обучения во всех учебных заведениях Азербайджана продлен до 31 мая 2020 года.
Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
Отметим, что проанализировав текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с инфекцией коронавируса в Азербайджане, превентивные меры, принятые другими странами, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения, срок особого режима карантина продлевается до 00:00 31 мая 2020 года.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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