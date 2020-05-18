Оперативный штаб о причинах запрета на открытие спортивных залов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) прокомментировало остающийся в силе запрет на открытие спортивных залов.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева сказала, что в настоящее время все спортивные залы закрыты.

"В таких залах множество людей активно занимаются спортом. В такой ситуации у людей учащается дыхание. Пользоваться маской в таком случае просто невозможно, с другой стороны в спортивных залах используются средства, которые могут распространять вирус при контакте", - сказала Ягут Гараева.

А пресс-секретарь Кабинета Министров Азербайджана Ибрагим Мамедов отметил, что открытие спортивных залов можно ожидать на последующем этапе.

"Просто все это нужно делать поэтапно. Нельзя выносить решение об открытии всех объектов сразу. Где риск инфицирования выше, такие объекты открываются позже. Карантин смягчается поэтапно", - сказал Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)