Утвержден план приема в магистратуру АН Азербайджана на 2020/2021 учебный год
БАКУ /Trend/ - Утвержден план приема в магистратуру АН Азербайджана на 2020/2021 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на Академию.
Как говорится в сообщении, в магистратуре утверждены 59 плановых мест по 43 специализациям 43 специальностей. Все плановые места государственного заказа.
Бакалавры, сдавшие приемный экзамен в магистратуру, получат возможность выбрать специализации, предусмотренные на плановые места в АН Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO - колоссальный прорыв для страны - американский эксперт
В Узбекистане на участие в первом тендере на строительство ветроэлектростанции подали заявки 70 инвесторов
Депортация граждан Азербайджана из-за рубежа приостановлена до открытия границ - миграционная служба
В отношении граждан Азербайджана, принявших другое гражданство, разработан новый закон – миграционная служба
Азербайджанская экономика готова к постпандемическому периоду - Центр изучения экономических ресурсов
Вюсал Гусейнов: В основном обращения мигрантов были связаны со штрафами по разрешениям на временное проживание
Первая платформа онлайн-платежей в Азербайджане о динамике роста транзакций и числа предлагаемых услуг (ИНТЕРВЬЮ)
Расчеты БПЛА азербайджанской армии выполняют задачи по обеспечению разведданными пунктов управлений (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане готовятся новые правила оценки знаний учащихся, недовольных результатом годового оценивания
T.н. "Нацсовет" ударился в бессовестную ложь и наглую демагогию - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за передовыми позициями ВС Армении и дал указания (ФОТО/ВИДЕО)
ГЭЦ Азербайджана обнародовал детали изменений в правила проведения выпускных и вступительных экзаменов
Баронесса Эмма Николсон: Великобритания и Азербайджан могут работать в тесном контакте по всем направлениям на взаимовыгодной основе (Интервью)