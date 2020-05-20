Утвержден план приема в магистратуру АН Азербайджана на 2020/2021 учебный год

Общество 20 мая 2020 13:45 (UTC+04:00)
Утвержден план приема в магистратуру АН Азербайджана на 2020/2021 учебный год

БАКУ /Trend/ - Утвержден план приема в магистратуру АН Азербайджана на 2020/2021 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на Академию.

Как говорится в сообщении, в магистратуре утверждены 59 плановых мест по 43 специализациям 43 специальностей. Все плановые места государственного заказа.

Бакалавры, сдавшие приемный экзамен в магистратуру, получат возможность выбрать специализации, предусмотренные на плановые места в АН Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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