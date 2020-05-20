В Азербайджане защита магистерской диссертации остается в силе — минобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане остается в силе защита магистерской диссертации

Об этом сказал завсектором отдела науки, высшего и среднего специального образования министерства образования Яшар Омаров, сообщает в среду Trend.

По его словам, большинство окончивших магистратуру продолжают обучение в докторантуре, для чего необходимо защитить магистерскую диссертацию: «Поэтому защита магистерской диссертации остается в силе. Обучение по уровню магистратуры завершается защитой диссертации. Требования по написанию диссертации будут определены Учеными советами школ в согласовании с министерством. В отличие от выпускных работ на написание магистерской диссертации выделяется больше времени, и студент в течение двух лет проводит определенные исследования»

Омаров отметил, что специализированные советы по защите магистерской диссертации, действующие до конца календарного года, утверждаются министерством образования.

Он добавил, что если магистрант по какой-либо причине не смог защититься в июне-июле, он может сделать это в августе-сентябре: «Либо защитить ее до конца календарного года. Факт защиты будет устанавливать вуз».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )