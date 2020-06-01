Азербайджанские гимнастки провели мастер-классы для зарубежных соперниц

БАКУ/Trend/ - Во время продолжающегося карантинного режима в Азербайджане организуются онлайн мастер-классы для зарубежных гимнастов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Продолжая тренировки, члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике участвуют в этих мастер-классах, приобретая тем самым полезный опыт.

Так, одна из ведущих гимнасток команды, призер Летней универсиады Зохра Агамирова, завоевавшая лицензию на Олимпийские игры "Токио-2020", провела онлайн мастер-класс для польских гимнасток.

Эти мастер-классы были организованы также для словацких и латвийских гимнасток.

Мастер-классы для словацких гимнасток провели серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы Сияна Василева и двукратный призер первого Чемпионата мира молодежи по художественной гимнастике Арзу Джалилова.

Инструктором онлайн мастер-классов, организованных для латвийских гимнасток, тоже была Арзу Джалилова.

Мастер-классы членов сборной на этом не заканчиваются. Так, в этом месяце будут организованы онлайн мастер-классы для индийских гимнасток. Эти тренинги проведут заслуженный мастер сборной команды по художественной гимнастике, судья международной категории Наталья Буланова, тренер сборной Лала Магеррамова и главный хореограф Кямиль Гулиев.

По желанию гимнастических клубов и обществ онлайн-тренинги организуются и для местных гимнастов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)