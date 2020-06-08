ГЭЦ Азербайджана: В третьем номере журнала "Магистр" опубликованы программы приема в магистратуру

БАКУ/Trend/- В третьем номере журнала "Магистр" опубликованы "Таблица выбора специальностей по уровню магистратуры" и программы приема по программам №№ 44 и 70, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Список специальностей, по которым проводится прием в магистратуру, выбор программ, объявления о выборе специализации и другая необходимая информация будут опубликованы в завтрашнем четвертом номере журнала "Магистр".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)