В Азербайджане 1800 бакалавров выбрали специальности для обучения в магистратуре

БАКУ/Trend/ - В 2020/2021 учебном году заявления о выборе специальности в для обучения в магистратуре вузов и Академии наук Азербайджана подтвердили 1800 бакалавров, сообщает в четверг Trend.

Из них 1 651 утвердили заявления по азербайджанскому, 149 - по русскому сектору.

Отметим, что до 18 июня бакалавры должны выбрать в интернете программу и специализацию для участия в конкурсе по приему в магистратуры вузов и НАНА.

К конкурсу в течение установленного срока будут допущены бакалавры, выбравшие и утвердившие специальности в "Заявлении бакалавра по электронному выбору специальности".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)