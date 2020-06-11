В Азербайджане 1800 бакалавров выбрали специальности для обучения в магистратуре
БАКУ/Trend/ - В 2020/2021 учебном году заявления о выборе специальности в для обучения в магистратуре вузов и Академии наук Азербайджана подтвердили 1800 бакалавров, сообщает в четверг Trend.
Из них 1 651 утвердили заявления по азербайджанскому, 149 - по русскому сектору.
Отметим, что до 18 июня бакалавры должны выбрать в интернете программу и специализацию для участия в конкурсе по приему в магистратуры вузов и НАНА.
К конкурсу в течение установленного срока будут допущены бакалавры, выбравшие и утвердившие специальности в "Заявлении бакалавра по электронному выбору специальности".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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