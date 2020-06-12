В Азербайджане обсуждается проведение повторного выпускного экзамена для недопущенных абитуриентов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане совместно с министерством образования обсуждается вопрос о повторной организации выпускного экзамена для учащихся, недопущенных к ним в связи с выявленной температурой.

Об этом сказал зампред Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, решения об этом пока нет, но надеяться можно.

Халилов добавил, что для тех, кто не смог участвовать в экзаменах по уважительной причине, в сентябре повторно будет проведен экзамен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)