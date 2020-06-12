В Азербайджане обсуждается проведение повторного выпускного экзамена для недопущенных абитуриентов
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане совместно с министерством образования обсуждается вопрос о повторной организации выпускного экзамена для учащихся, недопущенных к ним в связи с выявленной температурой.
Об этом сказал зампред Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, решения об этом пока нет, но надеяться можно.
Халилов добавил, что для тех, кто не смог участвовать в экзаменах по уважительной причине, в сентябре повторно будет проведен экзамен.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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