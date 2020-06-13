Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО)

Общество 13 июня 2020 14:25 (UTC+04:00)
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания. Об этом в субботу сказал Trend журналист Анар Джафарсой, переболевший коронавирусом.

По словам журналиста, сначала заразилась его мать: «15 мая маме стало плохо, ей стало трудно дышать. Мы обратились в скорую помощь, и ее поместили в первый Клинический медцентр. Через три дня тест показал положительный результат на коронавирус, и во время обследования выяснилось, что у мамы еще и сахарный диабет. 17 мая у меня начался жестокий кашель, иногда поднималась и температура. Я сразу же обратился в первый Клинический медцентр, чтобы меня поместили на карантин. Я был помещен на карантин, результаты теста на коронавирус оказались положительными, и 21 мая меня перевели в Учебно-терапевтическую клинику Азербайджанского медицинского университета. Тем временем состояние мамы ухудшилось, поэтому ее перевели «Ени клиника», но и там в связи с возрастом и другими болезнями улучшить ее состояние не удалось. Потом маму перевели в Центральную больницу нефтяников. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось, и 28 мая она скончалась».

Джафарсой сказал, что в период пребывания в Учебно-терапевтической клинике у него дважды возникала дыхательная недостаточность: «Я был в таком состоянии, что те, кто не пережил это, меня не поймут. Одышка, слабость… Врачи делали все возможное, чтобы помочь мне. В течение дня мне по 5-6 раз ставились капельницы, я принимал сильнодействующие лекарственные препараты. Врачи постоянно контролировали как мое, так и состояние других пациентов. Знаете, врачи, лечащие больных коронавирусом, действительно герои».

Журналист добавил, что у врачей крайне тяжелые условия работы: «Они по 8 часов в день находятся в этой спецодежде. За это время они не могут даже пот со лба вытереть, потому что руки могут быть инфицированы, и они тоже могут заразиться. Врачи самоотверженно борются за жизнь каждого пациента, и малейшая неосторожность может стоить им собственной жизни. Они настоящие герои».

Джафарсой сказал, что азербайджанское государство предпринимает все меры по борьбе с коронавирусом: «В клиниках есть вся необходимая аппаратура для лечения больных. Я благодарен нашему государству, нашим врачам-героям».

«Через 14 дней после проведенного лечения я дважды сдал тест, который подтвердил мое выздоровление. После этого меня выписали на амбулаторное лечение домой. Уже две недели как я продолжаю лечение дома, принимаю лекарства по совету врача. Нахожусь в самоизоляции, временно отказался от встреч с друзьями, родственниками, потому что я не хочу, чтобы мои близкие, друзья пережили то, что пережил я. Дорогие мои, друзья, знакомые, сограждане, старайтесь беречь себя, свою семью и близких. Благодаря условиям, созданным государством, усилиям врачей я спасся от этой беды, и обязан этим нашему государству и врачам. Постарайтесь защитить от этой беды себя, свою семью, близких и окружающих вас людей».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Image
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Image
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Image
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Image
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Image
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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