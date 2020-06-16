БАКУ /Trend/ - Госслужба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу обратилась к призывникам, сообщает во вторник Trend.

В обращении отмечается, что призывники должны ответственно относиться к выполнению принятых Оперативным штабом при Кабмине решений и рекомендаций, соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и правила гигиены, демонстрировать патриотизм и гражданскую позицию: "Тем самым каждый из вас, соблюдая фундаментальные принципы военной службы, прежде всего, дисциплину, внесет большой вклад в укрепление нашего независимого государства, национального единства, сохранение своего здоровья и здоровья своих близких".

(Текст: Кямаля Сеидова)