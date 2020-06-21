В Азербайджане вступил в силу специальный карантинный режим

Общество 21 июня 2020 00:01 (UTC+04:00)
В Азербайджане вступил в силу специальный карантинный режим

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 00:00, в целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и минимизации ее возможных последствий в 2020 году, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе вступил в силу специальный карантинный режим.

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, соответствующее постановление 19 июня подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В рамках специального карантинного режима с сегодняшнего дня и до 06:00 5 июля применяются следующие ограничения:

1.1.Приостанавливается деятельность по нижеперечисленным сферам деятельности и услугам:

1.1.1.деятельность крупных торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек;

1.1.2.услуги на месте для клиентов в объектах общественного питания;

1.1.3.деятельность музеев и выставочных залов;

1.1.4. деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (в том числе обслуживание в этих областях в доме клиента или в другом месте);

1.1.5. деятельность учебных заведений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и интервью);

1.1.6. проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

1.2.Допускается движение следующих лиц на основании служебных удостоверений:

1.2.1 сотрудники Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики;

1.2.2 депутаты и сотрудники Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

1.2.3 руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители;

1.2.4 руководители государственных юридических лиц, в том числе руководители государственных юридических лиц публичного права и их заместители;

1.2.5 сотрудники правоохранительных, судебных и военных органов, адвокаты;

1.2.6 сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, их персонал (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

1.3 Допускается перемещение следующих лиц, информация о которых введена работодателем с использованием электронной подписи на портале icaze.e-gov.az:

сотрудники госорганов, государственных юридических лиц, в том числе государственных юридических лиц публичного права;

физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и их работники, а также сотрудники частных юридических лиц, которым разрешено продолжить деятельность по направлениям, утвержденным решением Кабинета министров Азербайджанской Республики;

сотрудники, необходимые для обеспечения защиты и технической безопасности частных юридических лиц.

волонтеров Общественного объединения "Волонтеры ASAN", Общественного объединения "Региональное развитие", движения "Волонтеры аграрного развития", студентов-волонтеров "Bir", волонтеров Министерства труда и социальной защиты.

1.4. Передвижение разрешается после введения работодателями на портал icaze.e-gov.az сведений о сотрудниках юридических лиц, действующих в сферах, связанных со сбором сельскохозяйственной продукции, орошения, неотложной ветеринарной и фитосанитарной службы, а передвижение задействованных в данных областях физических лиц - путем использования усиленной электронной подписи территориальными представителями местных органов исполнительной власти по месту нахождения или же министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

1.5. За исключением лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 и 1.4 настоящего решения, другим лицам покидать место жительства и место нахождения допускается в следующих случаях:

1.5.1. для получения лечения по какому-либо графику или по неотложной медицинской необходимости;

1.5.2. для закупки продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, и для того, чтобы воспользоваться банковскими и почтовыми и прочими услугами, а также для времяпровождения на свежем воздухе;

1.5.3. для присутствия на похоронах близких родственников.

1.6. Для того, чтобы получить разрешение на выход с места жительства лица, указанные в подпунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего решения, должны отправить SMS-сообщение на номер 8103 (SMS бесплатный). Текст SMS-сообщения должен содержать один из нижеследующих двух индексов, а также информацию, подтверждающую личность человека:

1.6.1. Цифра 1 - в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 2 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом (в случае возникновения необходимости передвижения между районами или городами) и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции);

1.6.2. Цифра 2 - в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств, использования банковских и почтовых услуг, в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение выдается 1 раз в день на 2 часа), для лиц, покидающих место пребывания в связи с необходимостью использования государственных услуг, срок возврата определяется справкой, выданной соответствующей госструктурой).

1.7. Идентификационная информация заключается в следующем:

1.7.1. Для граждан Азербайджанской Республики - номер и серия удостоверения личности (например, AZE11111111).

1.7.2. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, - серия и номер разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MII (DYI) 1111111).

1.7.3. Для иностранцев или лиц без гражданства, чье временное пребывание на территории Азербайджанской Республики было продлено, - номер и серия решения о продлении временного пребывания (MOM 1111111).

Образец: для оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов повседневного спроса, а также лекарств, использования банковских и почтовых услуг нужно отправить SMS-сообщение следующего содержания: 2 AZE 1111111.

1.8. В ответном SMS-сообщении информационной системы электронного правительства указывается срок действия разрешения. Человек может покинуть место жительства только после получения положительного ответа.

1.9. Не требуется отправлять SMS, чтобы покинуть место жительства в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья. Кроме того, при вызове в суд или в правоохранительные органы лица покидают место жительства без отправки SMS-сообщения, в этом случае они должны представить соответствующий документ полиции.

1.10. В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS, можно обращаться в колл-центр 9108 ASAN Хidmet.

1.11. Для присутствия на похоронах близкого разрешение следует получить через колл-центр "102" Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел.

1.12. При передвижении лиц обязательно наличие при них документов, удостоверяющих личность.

2. За нарушение правил внедрения ограничений на передвижение, определенных в Решении, физические, юридические и должностные лица несут ответственность в порядке, предусмотренным Уголовным кодексом и Кодексом об административных проступках АР.

3. Контроль за соблюдением правил внедрения ограничений на передвижение, определенных данным Решением, осуществляется Министерством внутренних дел АР.

4. Контроль за внесением данных работодателем на портале icaze.e-gov.az о сотрудниках частных юридических лиц и о физических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и их сотрудниках, деятельность которых разрешена в соответствии с данным Решением, осуществляется Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, при обнаружении внесения неверной информации для получения разрешения на портале icaze.e-gov.az и случаев злоупотребления процедурой получения разрешения через SMS-систему для того, чтобы покинуть место проживания и пребывания, информация об этом будет направлена по назначению для принятия мер по привлечению к ответственности.

5.Лицам, имеющим билет на соответствующий международный или внутренний рейс, разрешается покинуть место проживания и пребывания на основе их билета, а прибывшим в страну через госграницу в соответствующем порядке разрешается прибыть на место проживания или пребывания на основании штампа в паспорте.

6.Устанавливается, что ограничения, предусмотренные в решении Кабмина АР от 16 мая 2020 года под номером 178 "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом" остаются в силе в части, не противоречащей данному Решению.

Сферы, деятельность которых разрешается:

1. В социальной сфере и сфере здравоохранения;

1.1. научно-исследовательские и лабораторные услуги;

1.2. услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;

1.3. ветеринарные услуги;

1.4. медицинское оборудование, медикаменты и производство медикаментов;

1.5. социальные услуги;

1.6. Служба ухода за лицами с физическими, психическими, умственными или эмоциональными нарушениями, а также за лицами, нуждающимися в особой заботе.

2. В сфере инфраструктуры:

2.1. коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии);

2.2. выработка и поставка электроэнергии;

2.3. сельское хозяйство и мелиорация;

2.4. телекоммуникационные услуги и услуги связи.

3. В сфере транспорта и логистики:

3.1. грузовые перевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

3.2. услуги железнодорожных, морских, портовых и автомобильных дорог;

3.3. услуги по логистике;

3.4. услуги общественного транспорта и такси.

4. Основные виды производства:

4.1. производство продукции оборонной промышленности;

4.2. производство нефтяного оборудования и установок;

4.3. производство, поставка, хранение и оптовая продажа пищевых продуктов и сырья для них;

4.4. производство средств ежедневного ухода и гигиены;

4.5. производство химических продуктов;

4.6. сбор, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;

4.7. земледелие, орошение, служба защиты растений и сбор урожая;

4.8. добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

4.9. передача нефти и газа через трубопроводы;

4.10. деятельность в металлургической промышленности;

4.11. производство и ремонт строительной и бытовой техники;

4.12. инженерные и проектные услуги;

4.13. проведение и ремонт дорог, строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения;

4.14. производство упаковочной продукции;

4.15. производство изделий из камня, металла и дерева;

4.16. производство и ремонт мебели;

4.17. забой животных.

5. Розничная и оптовая торговля:

5.1.пункты продажи продуктов питания;

5.2.аптеки;

5.3.АЗС;

5.4.пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины;

5.5.пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей;

5.6.онлайн-продажи.

6. Сфера бытовых услуг:

6.1.сбор и утилизация бытовых отходов;

6.2.химическая чистка;

6.3.уборка жилых помещений, кроме квартир;

6.4.ремонт автомобилей;

6.5.автомойки;

6.6.приюты для животных.

7.Средства массовой информации.

8.По финансовым организациям:

8.1.банки и небанковские кредитные организации, ломбарды;

8.2.инвестиционные компании, фондовые биржи;

8.3.страховые организации;

8.4.организации, предоставляющие платежные услуги и клиринговые услуги.

9.По видам специальных услуг:

9.1.услуги доставки;

9.2.услуги перевода;

9.3.почтовые услуги;

9.4. услуги дезинфекции.

Адвокатская деятельность.

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