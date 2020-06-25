В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов в магистратуру

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов в магистратуру вузов на 2020/2021 учебный год, сообщает Trend.

Студенты могут узнать о результатах экзамена, отправив «рабочий номер» на 7727 через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Результаты экзамена также будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра.

По результатам конкурса 8324 из 11380 бакалавров, принявших участие в отборе специальностей, были приняты в магистратуру вузов. 3069 человек из поступивших будут получать образование по госзаказу, а 5255 - на платной основе. 5229 из них - выпускники высших учебных заведений этого года, а 3095 - выпускники прошлых лет.

Лица, принятые в магистратуру высших учебных заведений, должны зарегистрироваться с 6 по 15 июля 2020 года (исключая субботу и воскресенье), подав необходимые документы в высшее учебное заведение, в которое они поступили. Бакалавры, которые не подали документы и не зарегистрировались в течение указанного периода, будут исключены из списка принятых в магистратуру.

О времени поступления на вакантные плановые места будет объявлено.