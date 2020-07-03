Сотрудник UNEC завоевал специальный приз международного фестиваля (ФОТО)

Сотрудник UNEC Сейран Джафарли на 36-м Международном фестивале сатиры и юмора «Altın Alma 2020», состоявшемся в Румынии, награжден специальным призом.

На фестивале, проводимом Домом культуры и искусства города Бистрица, были представлены 1700 произведений свыше 800 карикатуристов из 57 стран. Произведение сотрудника департамента маркетинга и коммуникации UNEC Сейрана Джафарли, представленное на фестивале, удостоено специального приза.

Сейран Джафарли, являясь членом жюри более 42 международных конкурсов карикатуры, был награжден свыше 100 международными призами, в том числе специальным призом ООН. Более 1000 его работ демонстрировались на международных конкурсах карикатуры, издавались в альбомах. Также его персональные выставки были организованы в Бельгии, Турции, Франции и Иране.

Произведение Сейрана Джафарли, посвященное COVID-19, вошло в TOP-10 нидерландского сайта Cartoon Movement.