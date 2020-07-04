В Баку продезинфицированы более 544 улицы
БАКУ /Trend/ - Сегодня на главных улицах и проспектах Баку, а также в поселках столицы уже в седьмой раз проводились дополнительные усиленные дезинфекционные работы, сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть города.
К этим профилактическим мерам было привлечено 40 единиц спецтехники, принадлежащих коммунально-хозяйственным службам, и 20 автотранспортных средств специального назначения, принадлежащих министерству внутренних дел.
Во время работ, которые продолжались до 18:00, в общей сложности специальными химикатами были продезинфицированы 544 улицы в центральных и отдаленных районах столицы.
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