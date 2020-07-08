Утренние занятия по гимнастике с AGF (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Каждый день в 11.00 на официальных страницах Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) в Facebook, Instagram и YouTubе-канале будут представлены занятия по утренней гимнастике, сообщили Trend в пресс-службе Федерации. Онлайн-занятия будут проводить профессиональные тренера.

Отметим, что в период карантина для поддержания здоровья, укрепления иммунитета рекомендуются выполнять ежедневные физические упражнения.

Занятия гимнастикой, представленные на официальных страницах Федерации гимнастики Азербайджана в социальных сетях будут полезны для всех, и помогут сохранить бодрость и хорошее настроение в течение всего дня.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)