Утренние занятия по гимнастике с AGF (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Каждый день в 11.00 на официальных страницах Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) в Facebook, Instagram и YouTubе-канале будут представлены занятия по утренней гимнастике, сообщили Trend в пресс-службе Федерации. Онлайн-занятия будут проводить профессиональные тренера.
Отметим, что в период карантина для поддержания здоровья, укрепления иммунитета рекомендуются выполнять ежедневные физические упражнения.
Занятия гимнастикой, представленные на официальных страницах Федерации гимнастики Азербайджана в социальных сетях будут полезны для всех, и помогут сохранить бодрость и хорошее настроение в течение всего дня.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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