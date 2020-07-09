В Азербайджане 325 транспортных средств пытались проехать через полицейские посты

БАКУ / Trend/ - За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Гёранбоя, Гёкгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 часов 8 июля до 00.00 часов 9 июля 2020 года 1 081 человек, находившийся в транспортных средствах, был привлечен к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках, за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 – 213 человек и за повторное совершение этого действия по ст. 211.3 - один человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В целом, к административной ответственности были привлечены 1 295 участников движения.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 55 транспортных средств, в том числе, 20 - в направлении районов, 35 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах возвращены 90 транспортных средств, в том числе, 25 - в направлении районов, 65- в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия возвращены 180 транспортных средства, в том числе, 115 - в направлении районов, 65- в направлении столицы.

Всего возвращены 325 транспортных средств.

(Текст: Кямаля Сеидова.)