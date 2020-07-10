В Азербайджане предлагается применение QR- кода для допуска в людные места и на работу

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане готовятся предложения о допуске лиц в объекты общепита, места массового скопления людей и на работу по статусу здоровья, сказал в пятницу Trend руководитель проекта "E-Təbib" Фуад Нифталиев.

По его словам, предлагается, чтобы лиц пропускали на объекты по QR- коду (Quick Response Code — код быстрого реагирования).

Нифталиев отметил, что над этим идет работа, и проект уже протестирован: "Наше предложение заключается в том, чтобы в связи с карантинным режимом люди посещали объекты общепита и ходили на работу только по QR- коду. В этом случае больные не смогут посещать эти места".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)