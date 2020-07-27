ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам по поводу подготовки к вступительным экзаменам

БАКУ /Trend/ - С целью поддержки абитуриентов, учитывая особый режим карантина в связи с коронавирусом COVID-19, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана продолжает размещать на своем Youtube-канале лекции опытных экспертов по всем дисциплинам вступительных экзаменов.

Как сообщили в понедельник Trend, на портале в целом размещены 140 видеолекций по азербайджанскому языку, литературе, истории, географии, русскому языку, математике, физике, химии, биологии. Видеолекции будут размещаться на Youtube-канале Центра и в дальнейшем.

Видеолекции полностью охватывают вступительную программу, а также приведены тестовые задания. С материалами можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Помимо этого, воспользовавшись заданиями на каждую тему учебников 5-11 классов абитуриенты могут проверить свои практические знания на сайте otk.az. В настоящее время на сайте по всем предметам размещено 22 890 заданий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)