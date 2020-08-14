Экзамены по приему учителей на работу в Азербайджане будут контролировать и студенты

БАКУ /Trend/ - Более 400 студентов в качестве волонтеров подали заявки для участия в организации этапа тестовых экзаменов конкурса по приему учителей на работу, которые пройдут в Баку и Сумгайыте.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, в соответствии с правилами социальной изоляции, отбор студентов-волонтеров для участия в организации конкурса проходил посредством онлайн-собеседований. Из 189 человек, принявших участие в интервью после предварительного тура, 66 получили право участвовать в экзаменах в качестве контролеров

Для студентов-волонтеров, которые будут осуществлять контроль на этапе тестовых экзаменов конкурса, были проведены тренинги. Они проводились организаторами конкурса и координаторами студенческо-волонтерской программы Bir в режиме онлайн.

Отметим, что студенты-волонтеры министерства образования ежегодно принимают участие в проведении тестовые экзаменов конкурса по приему учителей на работу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)