В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках соревнований "Армейские международные игры – 2020".
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны, в жеребьевке приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.
По результатам жеребьевки азербайджанские танкисты выступят 23 августа, в первый же день конкурса. Азербайджанская команда будет состязаться с танковыми экипажами из Китая, Беларуси и Сербии.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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