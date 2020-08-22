Независимо от занимаемой должности и общественного статуса, каждый гражданин обязан соблюдать принятые государством ограничительные меры, режим карантина - Али Ахмедов

Общество 22 августа 2020 17:38 (UTC+04:00)
Независимо от занимаемой должности и общественного статуса, каждый гражданин обязан соблюдать принятые государством ограничительные меры, режим карантина - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Борьба с пандемией COVID-19, ставшей большим бедствием для человечества, является ключевым вопросом повестки дня всех стран, в том числе Азербайджана. Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева проводится планомерная и эффективная работа по защите здоровья населения и предотвращению распространения смертельного вируса. В этом направлении мобилизован весь потенциал нашего государства, достигнуто серьезное снижение случаев инфицирования. Сейчас главная цель заключается в сохранении достигнутого положительного результата, не допущение повторного широкого распространения коронавируса. Строгий карантинный режим и ограничительные меры, применяемые на основании решений Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана, необходимы для выполнения такой важной государственной задачи, как охрана здоровья населения.

Об этом в субботу сказал Trend вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, соблюдение принятых государством для защиты здоровья населения ограничительных мер, режима карантина, должно быть долгом каждого гражданина, независимо от его положения и общественного статуса.

"Действия, угрожающие здоровью населения, должны быть решительно пресечены и осуждены. Организация массовых церемоний, игнорирование режима карантина и введенных ограничительных мер, следует рассматривать как неуважение к соответствующим решениям, принятым правительством. Очень жаль, что, несмотря на запреты, о которых мы говорили, несколько дней назад была проведена свадьба внучки президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева. Обеспечить счастье молодоженам - одна из самых лучших наших национальных традиций. Однако, нас не может не разочаровывать то, что свадебная церемония была проведена вопреки ограничениям, введенным во время пандемии COVID-19, что вызвало широкую дискуссию в социальных сетях и справедливое недовольство населения. Партия "Ени Азербайджан" - правящая партия страны. Наша партия в целом и каждый ее член в отдельности должен не только следовать закону, но и быть всем примером в этом вопросе. Азербайджан - правовое государство, в нашей стране обеспечено верховенство закона. Никому не были и не могут быть предоставлены исключительные полномочия, преимущества или привилегии. В первую очередь мои слова касаются членов партии "Ани Азербайджан". Для любого члена партии неприемлемо даже думать, что у него есть особые привилегии. Считаю, что наказание организаторов свадьбы за грубое нарушение правил карантина должно стать уроком для всех.

Мы осознаем партийную ответственность за тех членов партии, которые приняли участие в свадьбе, я верю, что будет обеспечено принятие необходимых мер. Я призываю всех членов партии соблюдать требования карантинного режима, введенного в период пандемии COVID-19. Я думаю, что в будущем таких случаев не будет", - подчеркнул Али Ахмедов.

(Текст: Турал Гараджаев)

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Независимо от занимаемой должности и общественного статуса, каждый гражданин обязан соблюдать принятые государством ограничительные меры, режим карантина - Али Ахмедов
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