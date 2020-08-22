В Азербайджане за последние сутки выявлено 184 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 160 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 184 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 160, скончались три человека.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 35 105 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 32 842, скончались 515 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 738 человек.