Баку готовится к осенне-зимнему сезону (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти города Баку прошло совещание в формате видеоконференции в связи с ситуацией по подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает во вторник Trend.

На совещании с участием руководителей коммунальных, хозяйственных и других структур столицы был утвержден план мер для каждой конкретной организации в случае резкого изменения погодных условий.

Глава ИВ Баку Эльдар Азизов подчеркнул, что структуры коммунальной службы Баку обеспечены различной техникой специального назначения, работы в этом направлении продолжаются.

Было отмечено, что столичные структуры должны оперативно решать проблемы, которые могут возникнуть в зимние месяцы. Спецтехника должна быть исправной, необходимо создать запасы песка, соли и необходимого инвентаря.

На совещании были серьезно предупреждены руководители ряда участков за недостатки, выявленные во время предварительных проверок, даны соответствующие поручения по устранению недочетов.

Также на совещании были установлены лица, ответственные за каждую территорию города, между ними было проведено разделение обязанностей, подчеркнуто, что в случае резкого изменения погоды каждое руководящее лицо должно находиться на своем рабочем месте.

В столичных районах должны быть созданы штабы по подготовке к зимнему периоду.

(Текст: Кямаля Сеидова.)