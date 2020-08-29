Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана подготовило обращение к администрации Youtube по поводу нарушения авторских прав

БАКУ /Trend/ - Наследники выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, обратившись в Агентство интеллектуальной собственности, сообщили, что музыку его произведения "Kor ərəbin mahnısı", присвоили проживающие в Бельгии Вардан Ованисян и Эмре Гюльтекин, включив ее в музыкальный альбом "Karin" под названием "Houcher", и распространяют на канале Youtube. Они просили восстановить нарушенные авторские права и принять меры в отношении нарушителей прав, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

Расследованием, проведенным экспертами Агентства, было установили, что музыкальное произведение "Houcher" является плагиатом произведения "Kor ərəbin mahnısı" азербайджанского композитора Фикрета Амирова, что означает, что произведение "Houcher" - это измененное название произведения "Kor ərəbin mahnısı" композитора Фикрета Амирова, а также в качестве его композиторов произведения указаны Вардан Ованисян и Эмре Гюльтекин. Тем самым авторские права Фикрета Амирова были грубо нарушены.

Кроме того, в информации, приведенной о произведениях, включенных в альбом "Karin", размещенный на страницах сайта www.bandcamp.com Варданом Ованисяном и Эмре Гюльтекин, не указано имя Фикрета Амирова, произведение "Kor ərəbin mahnısı" приводится под названием "Houcher" и представлено как образец фольклора, аранжировщиками указаны Вардан Ованисян и Эмре Гюльтекин, чем также нарушены личные права автора.

С другой стороны, поскольку альбом "Karin" размещен на сайте www.bandcamp.com в коммерческих целях, то нарушены и имущественные права Фикрета Амирова.

Несоответствие в информации о произведении "Houcher" (Вардан Ованисян и Эмре Гюльтекин указали себя то как авторы-композиторы, то как аранжировщики) также нарушает его авторские права.

Действия Вардана Ованисяна и Эмре Гюльтекин нарушают положения национального законодательства и требования пункта 3 Конвенции Всемирной организацией интеллектуальной собственности, членами которой являются и Азербайджан и Бельгия. Это и нарушение Бернской конвенции «О защите литературных и художественных произведений», участниками которой являются Азербайджан и Бельгия, Договора об авторских правах и Договора об исполнении и фонограммах Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В Агентстве интеллектуальной собственности напомнили, что музыка "Kor ərəbin mahnısı" была написана Фикретом Амировым к драме «Шейх Санан» Гусейна Джавида, поставленного на сцене Азербайджанского государственного драматического театра в 1956 году. Премьера этого спектакля состоялась в 1956 году в Баку в Азербайджанском государственном драматическом театре.

"Kor ərəbin mahnısı" прозвучала в исполнении Мамедали Алиева в короткометражном художественном фильме под названием "Korun mahnısı" («Песня слепца»), снятого в 1961 году.

Эту песню исполняли также известные исполнители Азербайджана Шовкет Алекперова, Рашид Бейбутов, Алим Гасымов и другие, она была записана на материальные носители и загружена на страницы YouTube.

В Агентстве также подчеркнули, что произведение "Kor ərəbin mahnısı" на основании заявления Фикрета Амирова от 12 июня 1963 года было зарегистрировано в азербайджанском отделе Всесоюзного агентства авторских прав (ныне - Агентство по интеллектуальной собственности) и включено в соответствующий каталог. С требованием устранить нарушение прав, указанных выше, Агентство интеллектуальной собственности направило письмо Вардану Ованисяну и Эмре Гюльтекин, а также подготовило обращение к администрации канала Youtube об удалении произведения "Houcher" с этого канала.

(Текст: Кямаля Сеидова.)