На некоторых территориях Баку предоставляются выездные услуги по оформлению жилья

Общество 31 августа 2020 15:17 (UTC+04:00)
На некоторых территориях Баку предоставляются выездные услуги по оформлению жилья

БАКУ /Trend/ - На некоторых территориях Баку будут оказываться выездные услуги по приему документов для оформления квартир, передает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по вопросам имущества.

Выездные услуги по приему документов для оформления жилья в рамках кампании "Оформи свое имущество и владей им!", в разрешенных к эксплуатации многоквартирных зданиях, со второго сентября будут предоставляться по адресу Баку, Ясамальский район, улица Шарифзаде, дом 196, квартал 3159, а с четвертого сентября - город Баку, Хатаинский район, улица Худу Мамедова, 2944 А.

В Комитете отметили, что в рамках возобновленного с 24 июля процесса выездного приема документов кампания была проведена по 10-и адресам. Подготовка документа (купчей), подтверждающего право собственности граждан на жилье, осуществляется в течение 15 рабочих дней.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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