В Азербайджане начался процесс выдачи учебников
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался процесс выдачи школам и учащимся собранных для 2020-2021 учебного года и изданных заново учебников, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.
Процесс планируется полностью завершить до 15 сентября.
На местах даны соответствующие поручения по соблюдению всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, а также рекомендаций Оперативного штаба при Кабмине.
Отметим, что на 2020-2021 учебный год для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений страны издано 7 233 214 экземпляров учебников и методических пособий 339 наименований.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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