В Азербайджане школьные занятия предусматривается организовать по принципу очередности

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения безопасности детей в условиях пандемии школьные занятия предусматривается организовать по принципу очередности.

Как сообщает Trend, об этом в ходе онлайн-конференции на тему "Современное образование, технологии и качество. Дети присоединяются к обсуждению" сказал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

Он также отметил, что в условиях пандемии еще больше возросла актуальность применения информационно-коммуникационных технологий в сфере образования.

"В связи с этим разработаны новые и эффективные методы, соответствующие текущей ситуации", - сказал Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)