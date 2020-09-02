В Азербайджане школьные занятия предусматривается организовать по принципу очередности
БАКУ /Trend/ - Для обеспечения безопасности детей в условиях пандемии школьные занятия предусматривается организовать по принципу очередности.
Как сообщает Trend, об этом в ходе онлайн-конференции на тему "Современное образование, технологии и качество. Дети присоединяются к обсуждению" сказал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.
Он также отметил, что в условиях пандемии еще больше возросла актуальность применения информационно-коммуникационных технологий в сфере образования.
"В связи с этим разработаны новые и эффективные методы, соответствующие текущей ситуации", - сказал Гурбанов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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