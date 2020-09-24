Турецкие авиалинии запускают спецрейсы между Анкарой и Баку

БАКУ /Trend/ - Турецкие авиалинии со второго октября начнут осуществлять специальные рейсы в направлении Анкара-Баку и Баку-Анкара. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам дочерней компанией - AnadoluJet.

Как сообщили в четверг Trend в Турецких авиалиниях, рейс Анкара - Баку будет осуществлен в период 14:40-18:05, а Баку - Анкара в -19:00-20:35, приобрести билеты можно через сайт www.anadolujet.com или обратившись к уполномоченным агентствам. При покупке билетов действуют скидки для студентов.

Кроме того, продолжатся специальные рейсы Turkish Airlines в Стамбул, и в октябре их количество составит 14 рейсов в неделю. Рейсы Стамбул-Нахчыван-Стамбул будут выполняться таким же образом по пятницам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)