Обнародованы результаты приема на вакантные места в колледжах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты приема на вакантные места в колледжах на базе 9-летнего образования на 2020-2021 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Поступившие абитуриенты с 6 по 12 октября должны представить в поступивший вуз документы и пройти регистрацию. Регистрация проводится в режиме онлайн. Зайдя на сайт учебного заведения, в который они поступили, абитуриенты могут ознакомиться с требуемыми документами и формой онлайн-регистрации.

Для участия в конкурсе заявки подали 1 144 абитуриента. Из них 750 абитуриентов были приняты в колледжи.

Список поступивших абитуриентов будет опубликован в спецвыпуске журнала "Абитуриент".

Не прохождение регистрации в установленный срок будет расцениваться как от отказ на зачисление по соответствующей специальности и его приказ о поступлении не будет отправлен в колледж.

(Текст: Кямаля Сеидова.)