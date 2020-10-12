stoparmanianterrorism от Бакинской Высшей Школы Нефти (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Бакинская Высшая Школа Нефти подготовила видеоролик на английском языке, чтобы привлечь внимание мировой общественности к военной провокации, совершаемой Арменией против Азербайджана. В результате армянской провокации, которая началась 27 сентября и продолжается до сих пор, интенсивному тяжелому артиллерийскому и ракетному обстрелу подвергаются города, поселки и села, расположенные за пределами линии соприкосновения войск, что приводит к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям.

Видеоролик с хэштегом #stoparmanianterrorism был размещен на открытых информационных ресурсах и разослан партнерам, с которыми сотрудничает Высшая Школа, чтобы распространить его среди большего количества людей.

Видеоролик изобличает армянский вандализм и взятие армянской военщиной под прицел гражданского населения Азербайджана, которое борется за освобождение своих земель. Нападения на мирных жителей, в результате которых были убиты и ранены ни в чем не повинные дети, женщины и старики, характеризуются в видеоролике как акты терроризма.

Особое место в видеоролике уделено интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу армянской стороной крупных инфраструктурных городов, расположенных за пределами линии соприкосновения, таких как Гянджа и Мингечевир, а также гибели несовершеннолетних школьников.

Как Бакинская Высшая Школа Нефти, мы надеемся, что видеоролик, заканчивающийся лозунгом «Мы хотим справедливости!», будет способствовать тому, чтобы наш справедливый голос был услышан.