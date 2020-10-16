Рост числа заражений коронавирусом в Азербайджане не связан с открытием школ - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Рост числа заражений коронавирусом не связан с открытием школ.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

Гараева отметила, что общество несколько расслабилось, увидев снижающееся число заражений: "С конца сентября мы все расслабились, видя снижение статистики по коронавирусу. Поэтому рост числа заражений нельзя связывать с открытием школ".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)