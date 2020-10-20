В Азербайджане утвержден реестр человеческих органов и тканей, являющихся объектами трансплантации
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден реестр органов и тканей, являющихся объектами трансплантации, сообщает во вторник Trend.
Данный вопрос отражен в законопроекте «О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей», обсужденном в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламента).
Законопроект был выдвинут на голосование и утвержден в последнем чтении.
Согласно законопроекту, для трансплантации у живого донора могут быть взяты только часть почки, часть легкого, часть печени, поджелудочная железа, желудок, кишечник, матка, верхние и нижние конечности, кости, комплексно кожа-фасции-мышцы и их сегменты, костный мозг, роговица глаза, стволовые клетки и другие органы и ткани, список которых установлен соответствующим органом исполнительной власти.
Согласно проекту, в Азербайджане запрещается ксенотрансплантация, за исключением научно-исследовательских работ.
В проекте также отмечено, что трансплантация будет проводиться с соблюдением хирургических правил и на основании медицинских показаний.
Правила и условия трансплантации, список специализированных медицинских учреждений, которые будут ее осуществлять, устанавливаются органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)