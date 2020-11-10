БАКУ /Trend/ - МВД вновь обратилось к гражданам Азербайджана в связи с соблюдением комендантского часа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство внутренних дел.

"В столь радостный день мы не должны забывать, что в стране в связи с военным положением с 21:00 до 06:00 часов действует комендантский час. Поэтому просим вас, учитывая расстояние до конечного адреса, до начала комендантского часа, то есть до 21:00 часов, вернуться домой. Также во время комендантского часа просим не выходить на улицу и не посещать другие общественные места без особого разрешения и документа, подтверждающего личность", - говорится в сообщении МВД.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)