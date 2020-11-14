В Баку продезинфицированы 554 улицы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учитывая рост числа заражений коронавирусом в последние дни, 14 ноября структурами Исполнительной власти города Баку на основных улицах, проспектах и дорогах, а также в поселках столицы была осуществлена 16-я по счету дезинфекция с участием 40 единиц спецтехники и более 2000 сотрудников коммунальных служб ИВ. В ходе работ были продезинфицированы 554 улицы.

Как сообщили Trend в субботу в ИВ города Баку, эта работа в рамках мер, направленных на обеспечение безопасности жителей Баку, будет продолжена.

(Редактор: Наталья Кочнева)