Фуад Гахраманлы и еще 19 человек отпущены под домашний арест

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство гособвинителя о замене меры пресечения в виде ареста на домашний в отношении 21 человека, арестованных в акции, проведенной в Баку 14 июля, сообщает в понедельник Trend.

В процессе под председательством судьи Агамалы Гафарова наказание 21 человека из виновных лиц было заменено на домашний арест.

Решением суда члены ПНФА Фуад Гахраманлы, Асиф Юсифли, Мамед Ибрагим, Аяз Магеррамов, Бахтияр Иманов, Баба Сулейманов, Джейхун Новрузов, Исмаил Гасанов, Мушвиг Гулиев, Тельман Сейфуллаев, Махаббат Нагиев, Сеймур Ахмедов и другие лица были отпущены под домашний арест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)