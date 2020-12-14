Семьям Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева назначены персональные пенсии Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Семье генерал-майора Полада Гашимова назначена персональная пенсия Президента Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социального обеспечения населения Фазиля Талыбова.

Он отметил, что распоряжением Президента Азербайджана трем Национальным героям Азербайджана - генерал-майору Поладу Гашимову, полковнику Ильгару Мирзоеву и Ибаду Гусейнову назначены персональные пенсии Президента: "Двоим из них - Поладу Гашимов и Ильгару Мирзоеву звание Национального героя присвоено посмертно. Их семьям, а также Ибаду Гусейнову назначены президентские пенсии".

(Текст: Кямаля Сеидова)