Арестован бывший начальник Службы медико-социальной экспертизы и реабилитации Абшеронского района

БАКУ /Trend/ - Бывший начальник Службы медико-социальной экспертизы и реабилитации Абшеронского района министерства труда и социальной защиты населения Мамедов Орудж Нусрет оглу арестован.

Об этом Trend передает со ссылкой на заведующего отделом по связям с общественностью и коммуникации минтруда Фазиля Талыбова.