В Азербайджане утвержден размер платы за услуги по признанию дипломов зарубежных вузов

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджана утвержден "Перечень других услуг, связанных с признанием квалификаций зарубежных стран о получении образования, и размер платы за эти услуги".

Как сообщили в пятницу Trend в Кабмине, постановление принято в целях обеспечения исполнения пункта 1.2 Указа Президента Азербайджана № 1088 от седьмого июля 2020 года.

Первым этапом процедуры признания является этап приема заявок, который предполагается проводить в электронном виде. А это требует финансирования для усовершенствования электронной информационной системы и ее обслуживания.

Второй этап процедуры - рассмотрение. В зависимости от вида признания требуются разные затраты.

С другой стороны, услуги по признанию предоставляются Агентством по обеспечению качества в образовании. Поскольку Агентство действует как публичное юридическое лицо, законодательством предусмотрено, что его расходы, в частности расходы на заработную плату (включая расходы привлеченных экспертов), должны финансироваться из собранных сборов за услуги.

С учетом вышеперечисленных направлений расходов, плата за одну услугу по приему документов и проведению экзамена на признание квалификаций высшего образования зарубежных стран определяется в размере 250 манатов, а плата за переоформление справки о признании квалификаций высшего образования зарубежных стран, в связи с утратой или повреждением, определена ​​в размере 20 манатов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)