Должны быть разработаны планы по организации сферы образования в освобожденных районах Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Меры по развитию сферы образования в освобожденных районах Азербайджана имеют особое значение и необходимо разработать планы по организации ее деятельности.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

По его словам, на освобожденных территориях до оккупации действовали 993 образовательных учреждения, в том числе 259 дошкольных, 673 общеобразовательных, 40 внешкольных, 14 профессиональных, 7 средних специальных.

Говоря о сфере образования страны в целом, замминистра сказал, что в ближайшие годы будет продолжена работа по достижению Целей устойчивого развития в соответствии с "Государственной стратегией развития образования в Азербайджане". Цель стратегии заключается в развитии человеческого капитала, и тем самым дальнейшего повышения международной конкурентоспособности Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)