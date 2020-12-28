Глазами юных израильтян (ВИДЕО)

С недавних пор Азербайджан не сходит с уст израильтян как новая, притягивающая к себе загадочная страна, где Восток переплетается с Западом, где можно увидеть богатую европейскую архитектуру и древние восточные строения, где шииты и сунниты не только не противоборствуют, но внешне и не выглядят, как последователи той или иной религии, где всех приезжих встречают как самых дорогих гостей – и от этого каждому хочется приехать сюда ещё и ещё раз.

Азербайджан – такой далёкий и в то же время близкий, такой знакомый, но для многих ещё неизвестный, такой прогрессивный и одновременно древний… Какой он – Азербайджан, который для многих израильтян пока остаётся загадкой? Говорят, от первого впечатления зависит всё дальнейшее отношение, будь то человек, вещь или географический объект. А как можно узнать о стране, если вы не можете её посетить из-за не зависящих от вас условий, сложившихся в мире в связи с пандемией? Ответ очень прост – есть интернет, но и это зависит от того, кто представит информацию. А что, если посмотреть на Азербайджан глазами детей?



Чтобы познакомить израильтян с дружественным Азербайджаном Азербайджанский Культурный центр «АзИз» организовал зум-конференцию «Азербайджан глазами юных израильтян», в которой выступили дети из семьи Камиллы и Инбара Малах из Тель-Авива.



Шира, Даниэль и Эйтан – все ученики начальной школы - сделали очень интересную презентацию, в которой рассказали о самых значимых на их взгляд местах Азербайджана: Бакинский бульвар, Девичья башня и древний город Габаля. Дети не только показывали фотографии, но и рассказывали об истории возникновения и знаменательных событиях, связанных с этими местами. На некоторых фотографиях видно, как они с родителями посещают эти места, наслаждаются природой, посещают знаменитые туристические объекты, рассказывают о международном музыкальном фестивале, пробуют азербайджанские национальные «вкусности» и многое другое, что можно увидеть в представленном видео.



Остаётся только добавить, что проходящая на иврите он-лайн конференция собрала множество детей и взрослых из разных городов Израиля, а также из Москвы и Баку, которые во время встречи и по окончании её присылали самые тёплые отзывы, слова благодарности и добрые пожелания.



Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» благодарит всех участников и гостей этого интересного события.