МВД Азербайджана предупредило лиц, пытающихся выезжать на уик-энд в регионы через карантинные посты

БАКУ /Trend/ - В последнее время в конце недели и предпраздничные дни фиксируются попытки выезда в зоны отдыха в отдельных регионах страны под предлогом командировки лиц, живущих и работающих в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, совместно с членами семей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД.

Для пресечения злоупотребления соответствующими выданными разрешениями МВД Азербайджана еще раз доводит до внимания, что данные лица не будут пропускаться через карантинные посты.

На административных территориях городов и районов, где действует ужесточенный особый карантинный режим, а также в центрах отдыха сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск будут регулярно проводить рейды. Разрешения, выданные лицам, нарушившим правила карантинного режима, будут аннулированы, а сами они в соответствии с законом будут привлечены к ответственности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)