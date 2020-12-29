Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана 30 декабря осадков не ожидаются, местами возможен туман. Западный ветер.

Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)